Sylvester Stallone e Dave Bautista nel trailer red band di Escape Plan 3

Era il 2013, e le icone del cinema d'azione hollywoodiano degli anni Ottanta, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, tentavano di fare il botto con un film che li vedesse protagonisti assoluti, dopo la piccola collaborazione del primo I mercenari.

Il film si chiamava Escape Plan, si ispirava chiaramente al cinema che aveva reso celebri i due attori, e vedeva Stallone nei panni di Ray Breslin, un "collaudatore" di penitenziari di massima sicurezza, che vi si faceva rinchiudere per poi trovare la possibilità di evadere.

Non fu il successo straordinario che i produttori di aspettavano, ma guadagnò abbastanza in tutto il mondo da spingere alla realizzazione di un sequel, che vide il ritorno di Stallone come protagonista ma non quello di Schwarzy, sostituito da uno altrettanto muscoloso come Dave Bautista. E ora, ad appena un anno di distanza da quell'Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno, ecco che Stallone torna ancora nei panni di Bresling in Escape Plan 3, che negli USA si chiama Escape Plan: The Extractors e che da noi dovrebbe diventare Escape Plan 3 - L'ultima sfida.

Diretto questa volta da John Herzfeld (anche sceneggiatore assieme a Miles Chapman), il film vede anche il ritorno degli storici partner di Sly in questa serie: oltre a Bautista, anche Curtis Jackson (o 50 Cent, se preferite) e Jamie King.

In Escape Plan 3 Ray Breslin dovrà fare squadra con un agguerrito miliardario cinese per salvare la sua fidanzata e la figlia del magnate, rapite e imprigionate in una terribile prigione lettone da un sadico villain.

Questo è il trailer red band di Escape Plan 3, che negli USA debutterà in VOD e Blu-ray dal 2 luglio, e che in Italia vedremo in data ancora da stabilirsi: