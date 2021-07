Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger: due amici si rivedono dopo il vaccino!

News Cinema

Sylvester Stallone non vedeva l'ora di riabbracciare alcuni amici dopo distanziamenti e pandemia: su Instagram ha postato una foto con l'ex-rivale di un tempo Arnold Schwarzenegger. Ma cosa ci aspetta dai due in futuro?

Sarà capitato anche a voi: dopo le restrizioni dovute alla pandemia e i distanziamenti, vi siete ricongiunti ad amici o parenti dopo la vaccinazione. Anche le star sono esseri umani, compreso Sylvester Stallone, che non vedeva l'ora di riabbracciare amici e colleghi, in particolare Arnold Schwarzenegger: Stallone ha postato su Instagram le foto dell'incontro informale. Negli anni Ottanta acerrimi rivali al boxoffice mondiale, i due superduri dell'era reaganiana hanno finito per collaborare sulla serie I mercenari ideata dallo stesso Sly, ma hanno fatto poi squadra anche nel più recente Escape Plan - Fuga dall'inferno (2013). Sylvester ha commentato soltanto: "La prima volta che vedo Arnold da un anno a questa parte!"





Sylvester Stallone e Arnold Schwarzeegger: i futuri impegni

Ma cosa ci aspetta in futuro da Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger? Sly è decisamente il più impegnato sul fronte cinematografico. Chi vedrà la versione originale di The Suicide Squad - Missione suicida, nelle nostre sale il 5 agosto, ascolterà la voce di Stallone per il personaggio di King Shark! A novembre poi tornerà nelle sale (almeno quelle americane) Rocky IV, in una nuova versione appositamente rimontata, Rocky Vs. Drago - The Ultimate Director's Cut. Sylvester sarà poi un supereroe sparito dalla circolazione in Samaritan, in un altro action come Little America e forse in I mercenari 4.

Schwarzenegger invece sarà ancora il Presidente degli Stati Uniti nello strambo Kung Fury 2, in uscita nel 2022, e rimane pronto per due progetti legati al suo passato glorioso: Triplets, sequel di I gemelli che dovrebbe coinvolgere Eddie Murphy oltre a Danny DeVito, e The Legend of Conan, ma per questi due film non esistono al momento tempistiche definite. Leggi anche Arnold Schwarzenegger ci spiega come ci si informa sulle cose che contano