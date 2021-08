Sylvester Stallone accosta con l'auto e saluta la casa in cui scrisse Rocky negli anni 70

News Cinema

Con un video postato su Instagram, Sylvester Stallone ci mostra la casa in cui abitava negli anni 70 dove al suo interno scrisse la sceneggiatura di Rocky.

Conosciamo tutti la storia di Sylvester Stallone, di come in tre giorni scrisse il copione di Rocky e non lo volle vendere ai produttori interessati (nonostante fosse al verde) a meno che non avessero acconsentito a fargli interpretare la parte del pugile protagonista. Coraggio, perseveranza e un po' di fortuna gli cambiarono per sempre l'esistenza lanciandolo nell'olimpo del cinema hollywoodiano. Ma, soprattutto, il suo lavoro finì per ispirare intere generazioni di spettatori a combattere contro le avversità della vita e prenderle a pugni quando necessario.

Attraverso il suo profilo Instagram, Stallone ci regala di tanto in tanto alcune perle sulla sua lunga carriera cinematografica e di saggezza dall'alto dei suoi 75 anni. Una di queste è arrivata oggi con un video.

Rocky: la casa dove Sylvester Stallone scrisse il primo film della saga

Sylvester Stallone vive in una villa di Beverly Park, una delle zone collinari di Los Angeles alle spalle dell'Hollywood Boulevard. Di ritorno dallo studio di registrazione che si trova nel quartiere di Downtown in cui sta finendo il missaggio della nuova versione di Rocky IV, l'attore ha accostato con la macchina in un luogo estremamente significativo (per lui e per noi). La casa che inquadra con il suo smartphone è quella dove nel 1975 scrisse la prima stesura dello script di Rocky.

L'ispirazione gli venne quando il 24 marzo di quell'anno vide in TV l'incontro di boxe tra Muhammad Ali e il semi sconosciuto Chuck Wepner. Quest'ultimo non vinse, ma riuscì a mandare a tappeto il campione al nono round (come potete vedere più in basso).

Questo è quanto Stallone dice nel video: "Questo è un posto molto interessante, perché è qui dove ho scritto il primo Rocky, proprio là dietro quella finestra. Ed eccoci di nuovo qui dopo tutti questi anni. Ciao edificio, è andato tutto ok". Qualcuno nei commenti suggerisce di appore una targa sotto quella finestra.

