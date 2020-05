Sweetness in the Belly: Dakota Fanning orfana inglese in Etiopia nel trailer del film

News Cinema

La storia di una giovane donna divisa tra Europa e Africa uscirà on demand negli USA l'8 maggio. Nel cast anche Yahya Abdul-Mateen II.

Non arriverà nelle sale americane né nell'immediato né il prossimo inverno, preferendo l'uscita in digitale l'8 maggio, Sweetness in the Belly, un film con protagonista Dakota Fanning presentato durante l'edizione 2019 del Toronto International Film Festival.

Ispirato all'omonimo best seller di Camilla Gibb, Sweetness in the Belly è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II, che ricordiamo in Aquaman e che vedremo nel Candyman prodotto da Jordan Peele, oltre che da Wunmi Mosaku e Kunal Nayyar. Dietro la macchina da presa, invece, c'è Zeresenay Berhane Mehari, già regista di quel Difret prodotto da Angelina Jolie e presentato al Sundance e al Festival di Berlino.

Sweetness in the Belly racconta la storia di una giovane donna di nome Lilly Abdal che è rimasta orfana quando era bambina in Etiopia e cresciuta musulmana. Con lo scoppio della guerra civile, è costretta a lasciare l'Africa per tornare in Inghilterra dove conoscerà un'altra rifugiata etiope di nome Amina con cui intraprende una nobile missione: riunire le famiglie disperse. Di Sweetness in the Belly stato appena diffuso il trailer. Eccolo qui: