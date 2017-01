Svelato il mistero del trailer di fantascienza della A24

C'è voluto l'occhio attento di alcuni appassionati per svelare il mistero legato al trailer senza titolo e senza riferimenti pubblicato qualche giorno fa, a sorpresa, sul canale YouTube della A24.

Alcuni lettori del sito Film Stage si sono infatti accorti che una delle foto di un cortometraggio che verrà presentato al Sundance in questi giorni, intitolato Toru, corrisponde perfettamente a un'immagine del trailer.

Niente nuovo lungometraggio di Shane Carruth, quindi.

Diretto da Jonathan Minard eScott Rashap, Toru (che dura 14 minuti ed è recitato in giapponese) racconta la storia di un neonato la cui vita viene trasformata da una nuova tecnologia quando, di fronte a una grave patologia polmonare che gli lascia pochi giorni di vita, i suoi genitori accettano di sottoporlo ad un esperimento nel quale la sua intera vita viene simulata in poche ore. E il corto segue appunto questa simulazione, con Toru che diventa un ragazzo del New England.

Mistero risolto.