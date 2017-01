Suspiria, una clip esclusiva del capolavoro di Dario Argento che torna al cinema restaurato in 4K

Quando l'ho scritto qualche mese fa, annunciando il ritorno di Suspiria al cinema nel quarantennale dell'uscita, alcuni hanno trovato da ridire. Ma io lo riscrivo lo stesso: Suspiria è il capolavoro di Dario Argento.

Manca poco oramai al 30 gennaio, la data che segnerà il nuovo debutto in sala, per tre giorni, del film con Jessica Harper, Stefania Casini, Joan Bennett, Alida Valli, Flavio Bucci, Miguel Bosé, Udo Kier e Renato Scarpa, in questa sua seconda vita cinematografica farà risplendere la fotografia di Luciano Tovoli nello splendore del 4K.

Così, mentre non si placano le polemiche che circondano l'annunciato remake di Luca Guadagnino nel quale tornerà proprio la Harper, che tanto ha fatto infuriare Dario Argento e sua figlia Asia, il consiglio è quello di non perdere l'occasione di vedere o rivedere sul grande schermo un film magnifico e visivamente splendido.

E per farvi venire l'acquilina in bocca, ecco qui una clip esclusiva tratta dal Suspiria in edizione restaurata.

Suspiria, torna al cinema in 4K: prenota il tuo invito omaggio per la proiezione del film

Suspiria: Il trailer della nuova uscita per il quarantennale