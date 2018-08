Suspiria: Tilda Swinton è Madame Blanc in una nuova immagine del film di Guadagnino

E’ uno dei titoli di punta della settantacinquesima Mostra del Cinema di Venezia, che lo ospita in concorso, nonché uno dei film più attesi dei prossimi mesi, per via del classico dell'horror a cui rende omaggio (guai a chiamarlo remake - dicono gli attori) e per la fama di colui che lo ha diretto. Parliamo del Suspiria di Luca Guadagnino, che esce il 2 novembre negli USA interpretato da Dakota Johnson nel ruolo della ballerina Susie Bannion, da Chloë Grace Moretz (nei panni di Patricia Hingle) e da Tilda Swinton. Proprio quest'ultima, che ha già lavorato con ilregista di Chiamami col tuo nome per The Protagonists, Io sono l'amore e A Bigger Splash, è protagonista di una nuova immagine del film diffusa da Entertainement Weekly.

In Suspiria la Swinton impersona Madame Blanc, una delle insegnanti della scuola di ballo berlinese che fa da sfondo ai tenebrosi fatti che il film racconta. Nell'originale il personaggio si chiamava Madame Blanche, era la vicedirettrice dell'Accademia di Danza di Friburgo e aveva il volto di Joan Bennett. Di Madame Blanc Guadagnino ha detto: "E’ una donna che vive un momento di conflitto, un conflitto fra arte e magia che porta scritto sul viso".

Non sappiamo se a novembre Suspiria conquisterà anche le nostre sale, noi speriamo di sì, perché non vediamo l'ora di scoprire se, come ha detto la Moretz, il sogno di megalomania adolescenziale per eccellenza di Luca Guadagnino ricordi o meno Shining. Il rosso del sangue c'è, come si vede proprio dalla foto di Tilda.