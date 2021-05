Susanna Nicchiarelli Presidente di Giuria del Taormina Film Fest 2021

News Cinema

La sessantasettesima edizione del Taormina Film Fest, che si svolgerà dal 27 giugno al 3 luglio, avrà come Presidente di Giuria la regista Susanna Nicchiarelli, che ha appena vinto tre David di Donatello con Miss Marx.

Sarà la regista Susanna Nicchiarelli a presiedere la giuria del sessantasettesimo Taormina Film Fest, che si svolgerà dal 27 giugno al 3 luglio e prevede un concorso di 6 lungometraggi, una selezione ufficiale riservata a opere prime e seconde, una serie di anteprime presso il Teatro Antico.

A spiegare questa scelta sono i direttori artistici della manifestazione Alessandra De Luca, Federico Pontiggia e Francesco Alò: "Sensibile, determinata e generosa, Susanna Nicchiarelli, con quattro lungometraggi diretti in poco più di un decennio, ha saputo affermare la propria voce e il proprio sguardo nel panorama cinematografico italiano e internazionale, con la complicità di attrici come la danese Tryne Dyrholm e della britannica Romola Garai. Da Cosmonauta a Miss Marx, passando per Nico, 1988 con cui ha conquistato la sezione Orizzonti della 74. Mostra di Venezia (2017), ha raccontato non il 'tema' delle donne, ma la loro complessa identità, traducendo le premesse femminili in promesse poetiche, in perfetto equilibrio tra passione e riflessione. Musicale, umanista e irriducibile, la visione di Susanna Nicchiarelli saprà certamente valorizzare e indirizzare la giuria del 67° Taormina Film Fest".

Susanna Nicchiarelli, che ha appena vinto 3 David di Donatello con Miss Marx, ha così commentato il suo ruolo di Presidente di Giuria del Taormina Film Fest: "Sono felice e onorata di questo incarico, sarà un Festival per celebrare il futuro luminoso del cinema, vedremo opere di registi nuovi, festeggeremo la bellezza di essere spettatori".

Leggi anche Il Taormina Film Fest 2021 arriva anche nei cinema della Sicilia

La sessantasettesima edizione del Taormina Film Fest prevede anche incontri con gli autori e un red carpet gremito di star. Appuntamento dunque nella splendida cittadina siciliana il 27 giugno.