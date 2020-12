Susanna!: Cary Grant e Katharine Hepburn protagonisti della commedia perfetta

News Cinema

Dudley Nichols alla sceneggiatura, Howard Hawks alla regia. Dopo più di ottant'anni Susanna!, che in originale è Bringing Up Baby, è una commedia che tutti (registi, sceneggiatori, critici e spettatori) dovrebbero mandare a memoria.

Dal 1990 fa parte del National Film Registry della Biblioteca del Congresso statunitense, è stato piazzato all'88esimo posto della classifica stilata dall'American Film Institute dei migliori film americani di tutti i tempi (14esimo tra le commedie), e sono innumerevoli le riviste e i critici che lo annoverano tra i migliori film e le migliori commedie della storia del cinema.

Girato nel 1938, Susanna! - che in originale s'intitola Bringing Up Baby - è un film che a oltre novant'anni dalla sua realizzazione è di una modernità e di un'efficacia comica e drammaturgica sensazionali.

Provare per credere.

La trama di Susanna!

David Huxley è un paleontologo. Un uomo posato, garbato, forse anche un po' noioso, fissato con le ossa dei dinosauri e che sta per sposarsi con la sua energica e determinata segretaria. Sta anche sperando di ricevere un'importante donazione per il suo museo. Ma la sua tranquillità va in pezzi quando per caso, su un campo da golf, e poi di nuovo la sera, in un ristorante, s'imbatte in Susan Vance, un'ereditiera stravagante, con la testa tra le nuvole, eccentrica e portatrice inesorabile di caos e disastri. Dopo i primi, catastrofici incontri con la donna, David non riuscirà più a liberarsene, e anzi verrà coinvolto in un viaggio nel Connecticut assieme a un cucciolo di leopardo, che è stato recapitato a Susan da suo fratello, e che forse è destinato invece a sua zia. Che, guarda caso, è anche la ricca benefattrice che era supposta donare un milione di dollari al museo di David invece che regalarlo a quella nipote adorabile ma anche irresponsabile e scalmanata.

La screwball comedy perfetta

Quello della screwball comedy è stato uno dei generi più amati e importanti della Hollywood degli anni d'oro; un genere che, oggi, è difficilissimo incontrare e che non raggiunge praticamente mai le vette di un tempo. La screwball nasce dalla fusione della commedia sofisticata con la comicità farsesca e spesso anche letteralmente slapstick, quindi fisica, e ha quasi sempre come elemento distintivo del suo racconto la cosiddetta "guerra dei sessi", ovvero l'incontro-scontro tra un uomo e una donna con tutti i disastri, i malintesi, le malizie e le pulsioni che questo comporta: un famoso critico di nome Andrew Sarris definì questo genere di film, infatti, come "commedie sessuali senza il sesso".

E si contano sulle dita di una mano le screwball comedy che sono allo stesso livello di Susanna!.

Cary Grant e Katharine Hepburn, coppia irresistibile

Diretto da Howard Hawks e scritta da Hagar Wilde (autore del soggetto originale) assieme a Dudley Nichols, Susanna! è il secondo dei quattro film che Cary Grant e Katharine Hepburn hanno girato assieme: il primo era stato Il diavolo è femmina, successivamente arriveranno Incantesimo e Scandalo a Filadelfia. Qui è dove la loro alchimia funziona alla perfezione, anche meglio che negli altri film, che pure sono tutti ottimi.

Il merito è loro, certamente, da grandissimi interpreti quali erano, ma anche di un congegno filmico perfetto e di precisione assoluta nell'intreccio, nelle situazioni, nelle battute e nei tempi della commedia.

Susanna! è il perfetto paradigma della Hollywood classica, dove sono condensate e cristallizzate le caratteristiche principali di quel cinema e della sua relazione con la modernità, attraverso opposizioni binarie che sono elementari (uomo contro donna, ragione contro desiderio, città contro campagna, e tante altre ancora) ma fuse insieme alla perfezione in un gioco di rimandi, riflessi e amplificazioni che ha prima di ogni altra cosa il vantaggio di essere esilarante.

Quel vestito strappato

Sono innumerevoli gli esempi che si potrebbero fare per testimoniare la perfezione del racconto di Susanna!, che è uno di quei film che chiunque ami il cinema (e ancora di più chiunque sogni di fare il cinema) dovrebbe imparare a memoria.

Quello più noto e immediato (che perché si tratta di una scena che, nel film arriva abbastanza presto) è la scena del vestito strappato, che arriva nel corso del secondo incontro tra David e Susan, quello in un elegante ristorante di New York dove si sono ritrovati entrambi casualmente. David, esasperato dai disastri cui va incontro per colpa della ragazza, e con la giaccia strappata a causa di questi disastri, sta per andarsene via, ma Susan lo blocca, e questo è quello che succede:







Una scena, questa, che mette assieme situazione, dialogo, moviemento e comicità per creare qualcosa di sublime. Tanto da essere stata citata esplicitamente in un film del 1959 intitolato Cominciò con un bacio e poi rifatta dallo stesso Howard Hawks in Lo sport preferito dall'uomo, nel 1964.

Il botteghino non ha sempre ragione

Ai tempi della sua uscita nelle sale, in America, Susanna! fu un flop al botteghino. Forse il film era troppo moderno per il pubblico dell'epoca, e forse per questo la sua grande popolarità arrivo qualche decennio dopo, grazie ai passaggi sulla neonata televisione negli anni Cinquanta e alle nuove frontiere della critica, specialmente francese, negli anni Sessanta.

Quali che siano stati i motivi di quell'insuccesso commericiale, oggi, a più di novant'anni dalla sua uscita, la grandezza di Susanna è ancora qui per tutti noi, che ne possiamo godere grazie alla televisione e alle piattaforme di streaming, a testimonianza di come il cinema - il grande cinema - sia qualcosa di eterno che non ci lascerà mai.