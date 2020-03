Survive the Night: Bruce Willis freddo action hero nel trailer del film

News Cinema

Nel thriller cupo e claustrofobico interpretato anche da Chad Michael Murray l'attore difende i suoi cari da una coppia di farabutti.

Un Bruce Willis determinato e tosto cerca di proteggere la sua famiglia nel trailer di un action claustrofobico teso e notturno intitolato Survive the Night e che dovrebbe uscire nelle sale USA e on demand il prossimo 22 maggio. Nel film l'attore è un ex sceriffo in pensione che deve vedersela con due criminali. Uno di loro è stato ferito durante una rapina e l'altro ha seguito un medico chirurgo fino alla sua abitazione, dove ha imbavagliato la moglie e la figlia. Il medico è il figlio del personaggio di Willis, che di certo non si arrenderà senza prima lottare.

Gli altri protagonisti di Survive the Night sono Chad Michael Murray, Shea Buckner, Tyler Jon Olson, Lydia Hull e Jessica Abrams. Del primo, che ricordiamo in Riverdale, vi abbiamo parlato non troppo tempo fa in un articolo su Cinderella Story, in cui interpretava un principe azzurro dei giorni nostri. Dirige il film Matt Eskandari, già regista di un thriller-horror del 2017 intitolato 12 Feet Deep.