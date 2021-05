Surge: il trailer del thriller psicologico in cui Joker incontra Un giorno di ordinaria follia

News Cinema

Presentato al Sundance 2020, dove Ben Whishaw vinse il premio come miglior attore, e anche alla Berlinale dello stesso anno, Surge sta per debuttare finalmente nelle sale: per ora solo quelle inglesi. Questo è il trailer originale del film.

Un giorno di ordinaria follia incontra Joker. Così, volendo, si potrebbe sintetizzare il concept di Surge, thriller psicologico interpretato da Ben Whishaw che sta per fare il suo debutto nelle sale (per ora solo quelle britanniche) dopo mesi di stand by per via del Covid.

Opera prima di Aneil Karia, Surge è stato presentato in prima mondiale al Sundance del 2020, dove Whishaw ha vinto il premio come miglior attore, per poi essere nel programma della Berlinale dello stesso anno, sezione Panorama.

Nel film Whishaw interpreta Joseph, un giovane uomo che lavora nella sicurezza di un aeroporto londinese. La sua vita procede con regolarità ma, a dispetto dei tanti incontri che ha per via del suo lavoro, sembra costantemente isolato dal resto delle persone e del mondo. L'ansia provata da alcuni dei passeggeri quando vengono controllati da lui prima del check-in e l'impersonalità dei rapporti che ha coi colleghi hanno un forte impatto su di lui. Dopo una visita ai suoi geniotri, qualcosa scatta in questo individuo solitario, e in lui emerge un nuovo Joseph: un Joseph che prende quello che vuole, che non ha paura d'invadere lo spazio personale degli altri e che non ha paura di compiere azioni criminali. Tra esplosioni, escalation e distrizione, Joseph affronterà un processo di scoperta personale, scaturito da qualcosa che è assai più vicino alla vita personale e lavorativa di molti di noi.

