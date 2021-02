Superman: un nuovo reboot è in preparazione prodotto da J.J. Abrams

News Cinema

Che ci crediate o no, una nuova avventura cinematografica di Superman è in fase di scrittura e a quanto pare sarà slegata dagli eventi visti finora nel DC Extended Universe.

Arriva dall'autorevole testata hollywoodiana Deadline la conferma di un reboot di Superman. Stando a quanto riporta il magazine online, un nuovo film è in fase di scrittura ed è proprio messa nero su bianco la parola reboot. Non sequel o prequel, ma reboot. Questo significa che si riparte da zero, ovvero con uno stile artistico diverso e una versione del personaggio che non è quella vista in L'uomo d'acciaio, in Batman v Superman e in Justice League.

E neanche della Zack Snyder's Justice League. A produrre il film ci sarà J.J. Abrams con la sua società Bad Robot, mentre è attualmente in fase di stesura lo script per mano di un certo Ta-Nehisi Coates.

L'ansia che vi sta affiorando sottopelle è legittima. Trattenendo ogni esclamazione vietata ai minori di 18 anni, ci si domanda perché. Ma forse, ancor prima, ci si chiede... e Henry Cavill? L'ultima commento dell'attore sul personaggio che risale ad alcuni mesi fa, lasciava intendere che a lui non sarebbe dispiaciuto proseguire l'esperienza nel costume di Superman. Detto questo, ogni possibile ragionamento che possiamo fare con i pochi elementi in mano, sul fatto che possa tornare Cavill o ci sarà un nuovo casting, sarebbe come farsi gli sciacqui con un collutorio alla kryptonite. Però, proviamo a rispondere a un'altra domanda dopo aver fatto una ricerca: chi è Ta-Nehisi Coates?

Ta-Nehisi Coates è un premiato scrittore e giornalista che si è distinto per i suoi articoli su questioni politiche, culturali e sociali soprattutto riguardanti gli afroamericani e i suprematisti bianchi. Ha scritto tre saggi e un romanzo di fiction intitolato Il danzatore dell'acqua edito in Italia da Einaudi. E non è tutto. Coates è anche l'autore di una serie di fumetti su Black Panther e una su Captain America. Il suo nome compare tra gli "Special Thanks" dei film Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Lo scrittore si sta anche occupando della sceneggiatura di Wrong Answer, un film che sarà diretto da Ryan Coogler e interpretato da Michael B. Jordan. Qui sotto una foto di Coates dal suo account Instagram in cui posa per un numero speciale di Vanity Fair USA.