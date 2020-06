Superman: per il ritorno di Henry Cavill complicazioni in vista

News Cinema

Si sono rivelati prematuri gli entusiasmi per un ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman. Arrivano le prime smentite che l'attore sia in trattative per un film.

Spesso nel cinema non si fa a tempo a dare una notizia che arriva la smentita, o quasi. È il caso del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, dato per certo la settimana scorsa, con un cammeo in uno dei prossimi film DC Comics.

Nel fine settimana Heat Vision, che è la "divisione" di Hollywood Reporter dedicata a cinecomic e film di fantascienza, ha scritto che Cavill non è in trattative per riprendere il ruolo e che il personaggio di Superman non si trova in nessuna sceneggiatura finora scritta. Inutile dunque aspettarselo in Black Adam o The Flash.

Ciò detto, e considerato l'interesse espresso dall'attore per interpretare di nuovo Superman. il sito dice che "c'è interesse e ci sono delle idee e dei discorsi esplorativi su come potrebbe essere un'apparizione di Cavill". Insomma ne sappiamo quanto prima, se non che, al momento, non c'è niente di concreto.

David F. Sandberg, che aveva provato a inserire Superman in Shazam!, si è divertito a scherzarci sopra, su Twitter.