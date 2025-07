Superman, David Corenswet ha fatto uso di anabolizzanti? "Quei 18 chili in più non sono solo muscoli!"

News Cinema

David Corenswet, interprete dell'imminente nuovo Superman, ha spiegato alla stampa che non ha fatto uso di steroidi o anabolizzanti per diventare più "gonfio". Sotto la guida di un personal trainer, ha seguito una precisa stratega.

Il nuovissimo Superman con David Corenswet, scritto e diretto da James Gunn, sarà in sala dal 9 luglio: nell'attesa, la rete si diletta come può, magari insinuando che Corenswet abbia fatto uso di anabolizzanti e steroidi, per raggiungere l'adeguata prestanza fisica necessaria a portare sul grande schermo il personaggio di Jerry Siegel & Joe Shuster. Incontrando la stampa di recente, l'attore ha voluto chiarire un po' come abbia funzionato il suo programma di allenamento, per essere all'altezza estetica della situazione... evitando però di autodistruggersi, nel poco tempo a disposizione. I muscoli erano importanti, però... Leggi anche Superman, James Gunn: "Non me l'hanno fatto tagliare" e conferma ufficialmente la durata del film

David Corenswet e l'allenamento per Superman: "Sono arrivato al limite delle mie capacità fisiche"

Interpretare Superman e diventare un esempio negativo sarebbe una contraddizione pericolosa: David Corenswet ne è perfettamente consapevole. L'attore, classe 1993, originario di Philadelphia, sa anche però che indagando nella sua per ora breve filmografia si noterebbe un divario fisico piuttosto marcato: "Io tendo a essere magro". L'obiettivo era avvicinarsi il più possibile all'immagine canonica del personaggio, trovando un equilibrio tra dieta e allenamenti che non richiedesse "trucchi" pericolosi per la salute. Come spesso accade in questi casi, David non ha nemmeno lontanamente pernsato di poter gestire la cosa da solo, ma si è affidato a esperti. I chili in più sono stati una combinazione strategica di muscoli, grasso e ritenzione idrica.

Gradirei che chiariste nei vostri articoli che nessuno qui sta suggerendo che abbia messo su quasi venti chili di muscoli! [...] Ci sono arrivato senza anabolizzanti e steroidi, e senza uccidermi. Mi sono spinto ai limiti delle mie capacità fisiche. [...] Nel corso delle riprese pesavo tra i 10 e i 15 chili in più del mio peso iniziale (quando giri una settimana di combattimenti, perdi peso). [...] Mi sono affidato a un personal trainer e in pratica gli ho detto: "Voglio diventare il più grosso possibile, nei limiti ragionevoli." Andavo in palestra per due ore e mezza, tornavo a casa, crollavo, dormivo per due ore. Ogni notte dormivo nove ore. [...] Ho preso calorie extra fondamentalmente bevendo shake. [... Per quanto riguarda le coreografie di combattimenti], Superman non usa arti marziali, non dovevo fare nulla di particolarmente elegante o tecnico. Si trattava solo di tirare pugni e picchiare di brutto!