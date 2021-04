Superman con Michael B. Jordan, è possibile? La replica dell'interessato

News Cinema

Impegnatissimo col suo debutto alla regia di Creed III e nella promozione di Senza rimorso, Michael B. Jordan risponde alle voci che lo danno papabile come nuovo Superman.

Da quando è stato annunciato a febbraio un reboot del Superman cinematografico a cura di J. J. Abrams e dello sceneggiatore Ta-Nehisi Coates, una voce insistente ipotizza Michael B. Jordan come interprete del nuovo Uomo d'Acciaio: sulla scia del nuovo Captain America alias Falcon in casa Marvel Studios, sarebbe una risposta all'altezza dei tempi da parte della Warner Bros e della DC Comics. D'altronde, non sarebbe la prima volta di un Superman afroamericano (i fan ricordano specialmente Calvin Ellis, introdotto nel 2009). Jordan, in questo periodo impegnato a promuovere il Senza rimorso di Stefano Sollima dal 30 aprile su Amazon Prime Video, ha detto la sua sulla questione in un'intervista con The Hollywood Reporter:

È una mossa intelligente per la DC assicurarsi Ta-Nehisi per il progetto, ha un talento incredibile. Varrà la pena vederlo. Sono lusingato all'idea che si parli di me in questo discorso. Decisamente lo prendo come un complimento, ma di questo sarò solo uno spettatore.