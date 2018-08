SuperGirl, la regista potrebbe essere la Reed Morano di Handmaid's Tale

Eravamo già al corrente di un progetto cinematografico Warner - DC Comics riguardante Supergirl, rilanciata prepotentemente dalla nuova serie tv Supergirl con Melissa Benoist. Parrebbe che la Warner punti decisa a Reed Morano come regista del lungometraggio, del quale non si sa nulla a parte il nome dello sceneggiatore che ci sta lavorando, Oren Uziel (22 Jump Street, The Cloverfield Paradox). Non è affatto scontato che Melissa Benoist sia coinvolta anche nel film destinato alle sale, tutt'altro.

Inizialmente direttrice della fotografia, Reed Morano si è poi guadagnata il rispetto della critica passando alla regia nel 2015 con Meadowland - Scomparso, anche se la vera gloria è arrivata con il suo lavoro in qualità di regista ed executive producer della serie The Handmaid's Tale, che le ha fruttato anche un Emmy nel 2017. La Warner Bros sembra così voler assicurare la piena "femminilità" del progetto come ha fatto per il Wonder Woman di Patty Jenkins.

Un criticatissimo lungometraggio cinematografico dedicato a Supergirl fu già realizzato nel 1984, interpretato da Helen Slater e diretto da Jeannot Szwarc.