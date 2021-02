Supergirl è latina: Sasha Calle scoppia in lacrime nella videochiamata

News Cinema

Nel film The Flash comparirà Supergirl. L'attrice scelta per interpretarla è di origine colombiana, si chiama Sasha Calle e in videochiamata con Andy Muschietti piange di gioia.

Dovreste già essere a conoscenza del fatto che uno dei prossimi film DC Comics/Warner Bros sarà The Flash, previsto per il 2022. L'attore Ezra Miller avrà il compito di dare vita al supersonico personaggio in un titolo tutto suo, dopo averlo interpretato in due cameo in Batman v Superman e Suicide Squad e in un ruolo da co-protagonista in Justice League di cui vedremo il 18 marzo in esclusiva digitale la versione Snyder Cut. Il Barry Allen di Miller ha anche incontrato il Barry Allen di Grant Gustin in un episodio dell'Arrowverse.

In The Flash il DC Comics Extended Universe ospiterà in qualche forma di multiverso, come ben sappiamo, sia il Batman di Michael Keaton sia il Batman di Ben Affleck, ma darà il benvenuto anche a Supergirl, che non sarà la stessa dell'ominima serie TV con il volto di Melissa Benoist, né quella della serie Smallville che era interpretata da Laura Vandervoort.

Dopo aver provinato 425 attrici, aver fatto varie scremature per arrivare a una rosa di cinque nomi e procedere con un casting intenso sulle finaliste, il ruolo è andato a Sasha Calle. L'attrice è nata a Boston il 7 agosto del 1995, è di origine colombiana e sarà la prima persona latina a indossare il costume della cugina di Superman. Sasha ha recitato in alcuni cortometraggi e il suo ruolo più significativo è stato quello di Lola Rosales che ha ricoperto per tre anni nella soap opera Febbre d'amore. A confermarle che è stata lei ad essersi aggiudicata la parte di Supergirl è stato il regista di The Flash Andy Muschietti. Quest'ultimo ha videochiamato Sasha dicendole che ancora non si sapeva nulla e doveva farle un paio di domande: "Sai volare? Intendo fisicamente volare". L'attrice è rimasta un po' interdetta forse pensando a uno scherzo, fino a quando Muschietti, mostrandole il costume, le ha esplicitamente rivelato di essere stata scelta: "You're Supergirl". La reazione di Sasha Calle è di quelle che si ricorderà per sempre, un fiume di lacrime di gioia. Qui sotto la videochiama sull'account Twitter ufficiale della DC Comics.