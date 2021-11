Supereroi: trailer e poster del nuovo film di Paolo Genovese con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca

News Cinema

Arriverà al cinema il 23 dicembre il nuovo film di Paolo Genovese intitolato Supereroi di cui possiamo ora vedere il trailer.

Si intitola Supereroi il nuovo film diretto da Paolo Genovese che si inserisce nella filmografia del regista dopo i più recenti Perfetti sconosciuti e The Place e il prossimo Il primo giorno della mia vita che arriverà l'anno prossimo.

Le riprese di Supereroi si sono svolte a cavallo tra l'estate e l'autunno del 2019. L'isola di Ponza, Varenna sul Lago di Como e Copenhagen sono tra le location in cui si ambienta l'intreccio narrativo. A causa della pandemia, anche questo film esce al cinema con un anno di ritardo, ma forte del successo internazionale dei precedenti film di Genovese, Supereroi è già stato venduto in almeno 26 paesi. La storia del film ha anche una versione romanzata, già pubblicata in libreria da Paolo Genovese con lo stesso titolo, definita "una straziante storia d'amore" da molti lettori. I protagonisti sono Alessandro Borghi e Jasmine Trinca (nella foto in alto di Andrea Miconi) affiancati da Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Linda Caridi e Elena Sofia Ricci.

Qui sotto il trailer di Supereroi, in arrivo al cinema il 23 dicembre.



Supereroi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Supereroi: trama e poster del film con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca

La storia del film parte da questa premessa: quanti superpoteri deve avere una coppia per resistere al tempo che passa? I protagonisti del film Anna e Marco (Trinca e Borghi) sono consapevoli che siano indispensbili per amarsi tutta una vita. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni. Lui è un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare. Qui sotto il poster di Supereroi.