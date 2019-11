News Cinema

Supereroi Marvel dal Disney+ al cinema: Kevin Feige rivela chi farà il grande salto

La Fase 4 come sappiamo intreccia film e serie tv per il servizio on demand in partenza il 12 novembre negli States e il 31 marzo in Italia.

Da domani 12 novembre negli Usa sarà attivo il servizio di streaming Disney+, in arrivo anche in Italia dal 31 marzo. Nel frattempo il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha rivelato qualcosa in più sull'inevitabile intreccio tra serie tv originali e lungometraggi cinematografici nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Nello specifico, Feige ha fatto i nomi dei tre personaggi a cui sono dedicate tre delle serie in lavorazione per il Disney+: a quanto pare Ms Marvel, She-Hulk e Moon Knight appariranno anche nei prodotti cinematografici Marvel, restituendo il favore a Falcon, Winter Soldier, WandaVision, Loki e Occhio di Falco, che invece avranno la loro nuova ribalta sul piccolo schermo.

Quello che non è chiaro è quando sia prevista questa apparizione di Ms Marvel, Moon Knight e She-Hulk al cinema. Finora sappiamo solo che il prossimo film dedicato al Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sarà collegato alle serie Loki e WandaVision. Attendiamo sviluppi e sorprese.

