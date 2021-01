Superconnessi verso Netflix, dopo Spider-Man Un nuovo universo Lord & Miller tornano al cartoon

News Cinema

Trasloca su Netflix Superconnessi prodotto da Phil Lord & Chris Miller: arriva dalla Sony Pictures Animation che ha dato vita ai Piovono Polpette e Spider-Man: Un nuovo universo.

Netflix mette a segno un altro colpo sul fronte dell'animazione di qualità in streaming, aggiudicandosi Superconnessi (in originale The Mitchells Vs. The Machines, precedentemente noto come Connected), ultima fatica della Sony Pictures Animation, prodotta da Phil Lord & Chris Miller, già legati alla casa dopo i Piovono Polpette e il trionfo di Spider-Man: Un nuovo universo. Il film sarebbe dovuto arrivare in sala il 18 settembre del 2020, poi l'uscita è stata sospesa causa Covid e, com'è accaduto nell'ultimo anno ancora più di frequente ai prodotti animati, ha preso invece la strada dello streaming. Non sappiamo per ora quando il lungometraggio in CGI arriverà sul servizio.

Superconnessi, di cosa parla il film animato Netflix

Liberamente (assai liberamente!) ispirato alla famiglia del regista Mike Rianda, coautore del film con Jeff Rowe, Superconnessi racconta di una piccola crisi familiare che si trasforma in sfida epica: quando Katie Mitchell è pronta a lasciare il suo nucleo per andare al college a studiare cinema, suo padre Rick decide che tutta la famiglia dovrà accompagnarla per un ultimo momento di coesione. Mentre Rick combatte con la dipendenza dalla tecnologia degli altri membri, dei robot progettati come aiuti domestici iniziano a prendere il controllo degli Stati Uniti. Possibile che la speranza dell'umanità siano i Mitchell?



Superconnessi dal cinema a Netflix, la reazione di Phil Lord, Chris Miller e Mike Rianda

Di solito non comunichiamo le reazioni di rito a questi annunci, inserite nei comunicati stampa ufficiali, ma in questo caso gli autori sono burloni e non hanno resistito a scherzare nemmeno in questa sede.

Lord & Miller si dichiarano disorientati dall'entusiasmo di Netflix e fieri del film realizzato, ma aggiungono: "Ci sembra inoltre di capire che i nostri abbonamenti saranno rinnovati all'infinito come parte dell'accordo? Non siamo notai ma ci sembra corretto."

Non è solo una storia originale con uno stile visivo creativo di cui andiamo estremamente fieri, ma mi aiuta a provare agli amici che questo viaggio di cinque anni non è stata solo una mia allucinazione