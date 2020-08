Supercar, il film dalla mitica serie tv è ancora in pista, produce James Wan

News Cinema

James Wan con la sua casa di produzione Atomic Monster ha raccolto Knight Rider, il più volte rimandato reboot cinematografico del mitico Supercar.

James Wan in qualità di producer ha deciso di darci ancora speranze per un film tratto dalla mitica serie Supercar (Knight Rider), uno dei veri miti degli anni Ottanta, dove Michael Knight alias David Hasselhoff riparava i torti con un'auto senziente dotata di avanzata intelligenza artificiale, l'iconica KITT (acronimo di Knight Industries Two Thousand). A dir il vero chi vi scrive segnalò l'avvio del progetto già nel lontanissimo 2013, presso l'adesso defunta Weinstein Company: come mai tutto questo trascinarsi?

Questa produzione si protrae da anni, nella più assoluta incertezza sulla sua forza trainante presso il grande pubblico odierno, al di là dei nostalgici: forse la premessa di un'IA inserita in un'auto nel 2020 ci impressiona e ci fa sognare assai meno? C'è stata però incertezza anche sul registro su cui impostare il reboot, perché nel 2017 si era vociferato di una rilettura di Supercar comico-demenziale con John Cena e Kevin Hart. Per quel che lo riguarda, David Hasselhoff avrebbe invece preferito - come raccontò a Cinemablend - un recupero serio in stile Logan, interpretato da lui stesso e diretto da Robert Rodriguez, fan del franchise.

James Wan, creatore di Saw ma anche regista di Fast & Furious 7, è coinvolto come producer nella nuova versione di Supercar. Il copione è stata affidato allo sceneggiatore di videogiochi T.J. Fixman, già dietro ai testi di svariati titoli della serie Ratchet & Clank, da tempo al lavoro per un salto cinematografico che ancora non si è concretizzato: nel 2014 fu annunciato il suo Men Who Kill con Michael B. Jordan, ma da allora il film non è partito. I fan sperano che, qualsiasi cosa venga fuori da questa rimasticatura di Supercar, sia meglio accolta del reboot televisivo del 2008, un flop. Leggi anche In arrivo il film di Supercar (2013)