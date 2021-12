Super Spider-Man No Way Home: il record che tutti aspettavano!

News Cinema

Parte col botto il nuovo film di Spider-Man al boxoffice italiano. L'incasso d'esordio di Spider-Man No Way Home sfiora i 3 milioni, con 385 mila spettatori nel primo giorno al cinema.

Quasi in tutta Italia le sale cinematografiche sono tornate a riempirsi e lo hanno fatto con il fragore delle urla del pubblico. Spider-Man: No Way Home è andato molto oltre i risultati della prevendita dei biglietti per il primo giorno di programmazione nei cinema italiani. 50 mila erano i biglietti venduti nel giorno di apertura delle prevendite, 385 mila sono stati i biglietti totali acquistati per vedere il film con Tom Holland. Sale con il tutto esaurito, grida e applausi tra gli spettatori per i tanti momenti da far cadere la mascella. Secondo i dati Cinetel, l'incasso al cinema di ieri 15 dicembre, giorno di uscita del film, è stato pari a 2.915.722 €.

Cerchiamo di capire l'entità del risultato del film Sony/Marvel. In questo periodo difficoltoso di vita quotidiana dovuto al Covid, Eternals aveva raccolto 3.856.500 € nel primo weekend di programmazione a inizio novembre, ossia con cinque giorni di presenza in sala. Un record che possiamo già dare per superato da Spider-Man, il quale si avvia verso domenica sera con una stima di 10 milioni euro di incasso. Per fare un raffronto con periodi precedenti la pandemia, quando le cose decorrevano con normalità, vediamo che l'incasso del primo giorno di programmazione di Avengers: Infinity War nel 2018 era stato di 2.994.000 € ma, attenzione, si trattava di mercoledì 25 aprile, dunque un giorno festivo. Accostando i due risultati, ciò che ha fatto No Way Home appare molto più significativo considerando il mercoledì feriale e le restrittive regole oggi in vigore per accedere nei cinema. E se fossero stati tempi normali, forse l'incasso sarebbe stato molto più vicino al primo giorno di Avengers: Endgame che nel 2019 aveva guadagnato 5.167.655 €.

