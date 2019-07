Super Size Me 2: Holy Chicken!: il trailer del sequel di Super Size Me

News Cinema

Morgan Spurlock torna nei fast food per svelare l'inganno dei cibi naturali e organici.

Nel 2004 usciva un documentario incredibilmente spiritoso ma nello stesso tempo inquietante che rifletteva sulla pericolosità del cosiddetto cibo spazzatura, quello della catena di fast food più importante del mondo: McDonald's. Si intitolava Super Size Me ed era diretto da Morgan Spurlock. Costui, per un mese, aveva mangiato solamente hamburger, patatine fritte a così via, (optando per le porzioni più grosse) e si era accorto che la sua salute era notevolmente peggiorata. In più aveva riflettuto seriamente sull'obesità come una delle principali cause di morte in America ed era andato nelle mense scolastiche, per scoprire che ai poveri bambini e ragazzi venivano servite schifezze di prim'ordine piene di zuccheri oppure fritte e strafritte.

Diventato uno dei documentari di maggior incasso di sempre (con un guadagno globale di oltre 20 milioni di dollari), Super Size Me adesso ha un sequel, che arriverà nelle sale USA e on demand il 13 settembre e che si intitola Super Size Me 2: Holy Chicken! Spurlock ne è ancora protagonista e lo vediamo nuovamente alle prese con il magnifico universo dei fast food. Il film non ci riporta però dentro un McDonald's, ma vuole avvertirci che quei fast food che millantano di servire cibo sano in realtà mentono spudoratamente.

Ecco la sinossi ufficia di Super Size Me 2: Holy Chicken!

Nei 13 anni che sono passati da Super Size Me, l'industria del fast-food si è trasformata. Oggi le catene di ristoranti servono cibo "sano", "organico" e "naturale". Il regista Morgan Spurlock esplora questa nuova realtà con un approccio ancora più dal di dentro e sovversivo di quello del suo primo film, decidendo di avviare un franchise del pollo. Lo seguiamo passo passo nel percorso, dall’allevamento dei polli alle magiche ricette per creare il brand e trovare la location adatta. Spurlock sfrutta il suo disarmante umorismo per scoprire le verità nascoste di questo business da miliardi di dollari.