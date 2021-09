Super Mario Bros, il film animato avrà le voci originali di Chris Pratt, Anya Taylor-Joy e Jack Black

News Cinema

Il film di animazione dell'Illumination Entertainment su Super Mario Bros ha trovato i suoi doppiatori originali: Chris Pratt per l'idraulico più famoso del mondo e Anya Taylor-Joy per Peach! Quali sono le altre voci americane? Quando uscirà il cartoon?

Il film di animazione di Super Mario Bros è in lavorazione all'Illumination Entertainment di Minions e Pets, rigorosamente dietro le quinte anche per volere della Nintendo, ma oggi dopo il consueto appuntamento marketing del Nintendo Direct sappiamo qualcosa di più: l'uscita è collocata nel dicembre 2022, mentre sono state rivelate le voci originali americane dei personaggi. Ecco il bombardamento di star annunciate, associate ai relativi protagonisti: Chis Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong!).

Con questo prestigioso ruolo, Chris Pratt si ribadisce molto legato all'animazione, dopo il suo successo nei panni di Emmet nella saga di Lego Movie. Jack Black si riconferma legato alle performance vocali animate: sarà tra poco anche la voce di Claptrap nel Borderlands di Eli Roth (altro adattamento videoludico, in arrivo nel 2022) e ha recentemente prestato voce e possente ugola al videogioco Psychonauts 2. Nel corso della conferenza è stato confermato che il mitico Charles Martinet, voce di Mario nei videogiochi, sarà della partita, però in ruoli non rivelati "nel corso di tutto il film": certo intristisce che lo star system abbia avuto la meglio sulla nerd star originale Martinet, però qui il campo di battaglia è allargato anche ai non giocatori.

Lo stesso Shigeru Miyamoto, creatore del personaggio, ha ammesso al Nintendo Direct che il lavoro sul film, cominciato nel 2018, è stato ben diverso dal tipo di impegno al quale lui e il team Nintendo sono abituati da oltre quarant'anni, un processo creativo alternativo a quello dell'interazione. Comunque importante, dato che la priorità è evitare un bis del trash Super Mario Bros del 1993: cult a posteriori, ma pur sempre trash.