Super/Man: The Christopher Reeve Story: l’emozionante trailer del documentario su Christopher Reeve

News Cinema

Super/Man: The Christopher Reeve Story è un documentario che ci restituisce il ritratto di un uomo che continuò ad essere un eroe anche quando smise il costume da Superman. Di Christopher Reeve si racconta sia il successo che l'incidente a cavallo, come si vede dal trailer appena arrivato. Il film esce il 25 settembre.

Finalmente possiamo dare uno sguardo a Super/Man: The Christopher Reeve Story, il documentario su Christopher Reeve che racconta la sua ascesa di giovane attore alle prese con uno dei supereroi più celebri della DC Comics e la tragica caduta da cavallo che lo ha reso tetraplegico. La Warner Bros. ha infatti diffuso il trailer del film, che arriverà in sala il 25 settembre.

Super/Man: The Christopher Reeve Story è diretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, che sono stati aiutati a realizzare il doc dalla famiglia dell'attore, che ha fornito ai due materiale d'archivio inedito e personale. Intervistato da Variety, Matthew Reeve, figlio di Christopher, ha dichiarato:

Per noi è un regalo. Siamo tanto fortunati. Non abbiamo soltanto i suoi film da guardare, ma una collezione di film casalinghi e le sue interviste su YouTube. Vedere cose che non ho mai visto prima non ha cambiato l'idea che avevo di lui, semmai l'ha resa migliore… ad esempio una rara intervista fatta in Australia nel 1977 che è stata caricata appunto su YouTube e di cui ignoravo l’esistenza: vederla è stato fantastico, così come scoprire che su di lui esiste molto più materiale di quanto potessimo immaginare.

Super/Man: The Christopher Reeve Story è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2024. Sempre Variety, che è la nostra fonte, cita le parole di un suo critico, che giudica il film "commovente, straziante e fatto benissimo".

Christopher Reeve: un uomo da cui prendere esempio

Non stupisce il giudizio del giornalista di Variety, perché anche dopo l'incidente del 1985 Reeve continuò ad essere un eroe, mostrando grande coraggio e soprattutto battendosi per i diritti dei disabili, in particolare quelli che, come lui, erano stati costretti alla quasi immobilità da lesioni del midollo spinale. Creò la Christopher Reeve Paralysis Foundation e sostenne la ricerca sulle cellule staminali e la clonazione terapeutica. Con la moglie Dana fondò il Christopher and Dana Reeve Paralysis Resource Center, un ospedale in cui ai paraplegici viene insegnato a vivere il più indipendente possibile. Christopher Reeve pubblicò 2 libri che raccontavano la sua storia e nel 2003 apparve nella serie tv Smallville. Il 10 ottobre del 2004 morì d’infarto a soli 52 anni, addolorando i suoi fan ma lasciando alla posterità, oltre a un esempio virtuoso da seguire, la versione cinematografica forse migliore di Superman, che continua a non invecchiare.

Super/Man: The Christopher Reeve Story: il trailer

Preparate i fazzoletti perché guardando il trailer di Super/Man: The Christopher Reeve Story verserete più di una lacrima. Nel documentario si vede il giovane Christopher che parla di Superman, l’uomo competitivo e il padre di famiglia sportivo. Si parla della sua tenacia nei momenti più bui e della sua profonda amicizia con Robin Williams. E poi c'è la "questione dell’eroe", che per l’attore a un certo punto ha smesso di essere "chi compie un atto di coraggio senza pensare alle conseguenze" per diventare "una persona normale che trova la forza di resistere e perseverare nonostante le immani difficoltà".