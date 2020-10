Sunshine Cleaning: il film da vedere e commentare insieme venerdì 2 ottobre con SimulWatch

News Cinema

È del 2008 la commedia Sunshine Cleaning in cui Amy Adams e Emily Blunt interpretano due sorelle che avviano un'attività di pulizie un po' particolare. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 2 ottobre alle 18.

La visione condivisa di venerdì 2 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una commedia americana presentata al Sundance Film Festival nel 2008. Sunshine Cleaning, diretto dalla regista neozelandese Christine Jeffs, si avvale della presenza nel cast di Amy Adams ed Emily Blunt per i ruoli principali delle due sorelle. Il film è di produzione indipendente e ha avuto una limitata distribuzione nelle sale statunitensi, ma leggere recensioni dei critici suggerisce ampiamente che questo titolo deve essere recuperato e visto per "la vivivacità e la dedizione delle due attrici" in una storia che "rischia di cadere nei cliché, ma alla fine mescola bene le venature drammatiche alla commedia".

L'appuntamento per vedere tutti insieme Sunshine Cleaning e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 2 ottobre alle 18.

Rose Lorkowski (Amy Adams) al liceo faceva la cheerleader, ora intorno ai trent'anni fa la domestica; vuole sbarcare il lunario per pagare gli studi all'eccentrico figlio di otto anni Oscar (Jason Spevack). Rose ha una sorella più giovane, un po' scoppiata, Norah (Emily Blunt), che vive ancora a casa con il padre Joe (Alan Arkin), un uomo sempre alla ricerca del modo migliore per fare soldi. Un giorno però Rose scopre che esiste qualcosa di molto più redditizio di fare la semplice cameriera e si mette in società con la sorella Norah. Le due ragazze mettono in piedi una agenzia che ripulisce le scene dei crimini: la Sunshine Cleaning.



Sunshine Cleaning: Il trailer del film

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

