Sulle nuvole: terminate le riprese del primo film di Tommaso Paradiso

Terminate a Roma le riprese di Sulle nuvole, il primo film da regista di Tommaso Paradiso.

Si sono concluse dopo sette settimane a Roma le riprese di Sulle Nuvole, film che vede l'esordio alla regia del cantautore ed ex frontman dei The Giornalisti, Tommaso Paradiso. Il film viene descritto come "un'intensa storia d'amore e musica". Questa la trama:

Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto - fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice. Potranno i ricordi riaccendere l’amore e la passione di una volta?

Nel cast anche Paolo Briguglia. Sulle nuvole è prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici ed è scritto da Chiara Barzini, Luca Infascelli e Tommaso Paradiso.

(foto di Riccardo Ghilardi)