Sulla mia pelle vince il Nastro dell'Anno 2019

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani consegnerà, il prossimo 30 maggio, il Nastro dell'Anno a Sulla mia Pelle di Alessio Cremonini, giudicato "un film necessario, emozionante, coraggioso che, oltre il valore artistico, ha impresso una svolta determinante nel caso anche giudiziario della tragica, sconvolgente vicenda di Stefano Cucchi". Chi lo ha votato ne ha sottolineato pure "il valore di una ricostruzione oggettiva che, oltre la battaglia per la verità di Ilaria Cucchi, ha messo in scena con toccante semplicità anche il racconto del dramma privato di una famiglia che, nella sua sofferenza, non si è mai arresa".

Già destinatario di quattro David di Donatello, fra cui Miglior regista esordiente e Miglior attore protagonista, Sulla mia pelle era stato segnalato dai Giornalisti Cinematografici con il Premio Francesco Pasinetti al suo debutto in Orizzonti alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia.

Con il regista, riceveranno il Nastro dell'Anno al MAXXI la sera dell'annuncio delle cinquine i protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca e per la produzione Andrea Occhipinti (Lucky Red), Luigi e Olivia Musini (per Cinemaundici). Nel Nastro collettivo per il film il premio va anche a Lisa Nur Sultan, sceneggiatrice con Cremonini e al direttore della fotografia Matteo Cocco.

Naturalmente anche Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato, ha voluto esprimere la sua opinione sul film a nome del Direttivo Sngci che ha deciso di assegnare il riconoscimento: "La prova eccezionale di Alessandro Borghi e l'interpretazione di Jasmine Trinca, nel coro di un ottimo cast, sono la conferma - con l'impegno dei produttori e dell'intera squadra che ha affiancato il regista - che un altro cinema, in questo Paese, è possibile. Ed è stato certamente importante, in questo caso, oltre la sala, anche il contributo di Netflix che ha diffuso il film sulla sua piattaforma in 190 paesi".