Sull'isola di Bergman: il trailer italiano ufficiale del nuovo film Mia Hansen-Løve

Presentato al Festival di Cannes, il film sarà proiettato in anteprima italiana nel corso del Torino Film Festival e debutterà nei cinema il 7 dicembre. Questo è il trailer italiano ufficiale di Sull'isola di Bergman

Dopo un'anteprima italiana fissata per il 29 novembre nel corso del Torino Film Festival, arriverà nei cinema italiani il 7 dicembre il nuovo film della regista francese Mia Hansen-Løve: Sull'isola di Bergman.

Già presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes, Sull'isola di Bergman è una commedia raffinata interpretata da un cast formidabile che comprende Tim Roth, Vicky Krieps e Mia Wasikowska. La storia è quella di una coppia di cineasti che decide di passare un'estate sull'isola di Fårö, la prediletta del grande regista svedese Ingmar Bergman. Entrambi in cerca di ispirazione per i loro film, scopriranno che in quel posto suggestivo realtà e finzione finiscono spesso per confondersi, anche se sempre in nome dell'amore.

"Sull'isola di Bergman racconta la storia di un’emancipazione" afferma Mia Hansen-Løve, "l'emancipazione dai nostri maestri, ma anche quella della protagonista dal suo uomo. Chris, interpretata da Vicky Krieps, si considera fragile e dipendente, ma finalmente scopre la propria forza creatrice: è il risveglio della fiducia in se stessi, di una vocazione che va perseguita. La vocazione è una delle mie ossessioni, è presente nella maggior parte dei miei film, ma qui lo è per la prima volta in modo diretto, essendo proprio una regista donna il personaggio principale".

Sull'isola di Bergman: il trailer del film