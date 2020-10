Sul più bello, offerte speciali: una clip in esclusiva dell'avventura teen con Ludovica Francesconi, da oggi al cinema

News Cinema

Sul più bello, da oggi nei cinema, è stata una delle piacevoli sorpresa della Festa del Cinema di Roma. Vi presentiamo una buffa clip video in esclusiva del film con la protagonista Ludovica Francesconi alle prese con un mare di offerte speciali.

Marta vive in un suo mondo, fatto di colori sgargianti e un sorriso che le fa affrontare la vita al massimo, nonostante una malattia rara incurabile che la tormenta fino da quando era bambina. Marta è in cerca dell'amore, magari dello splendido Arturo Selva, che sarà il più bello di tutti, ma certo non sembra né interessato, né così simpatico. Ma... c'è sempre un po', anche in Marta. Sul più bello è la sua storia, quella dei suoi due amici e veri angeli custodi e della sua ricerca di un 'ti amo', per sentire l'effetto che fa.

Ludovica Francesconi ha conquistato tutti alla Festa di Roma, interpretando Marta, e qui vi diamo una dimostrazione della sua simpatica irriverenza con una clip video in esclusiva in cui dimostra le sue qualità di lettrice degli annunci per i clienti in un supermercato. Anche se questa volta, sarà l'entusiasmo e l'ormone a tremila, qualcosa è andato storto.

Lo vediamo in questa scena di Sul più bello, diretto da Alice Filippi, con Ludovica Francesconi.



Sul più bello: Clip esclusiva del Film - HD

Sul più bello: Il Trailer Ufficiale del Film