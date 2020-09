Sukiyaki Western Django: il film da vedere e commentare insieme giovedì 10 settembre con SimulWatch

News Cinema

Il celebrato regista giapponese Takashi Miike ha una passione per i western all'italiana e il suo film Sukiyaki Western Django ne è la prova. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 10 settembre alle 21.

La visione condivisa di giovedì 10 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un western d'azione di produzione giapponese. Nel 2007 il celebrato regista nipponico Takashi Miike ha voluto realizzare il suo personale omaggio a un genere cinematografico che lo ha particolarmente influenzato quando era giovane, lo spaghetti western. Oltre agli espliciti omaggi tanto a Sergio Leone quanto a Sergio Corbucci, Sukiyaki Western Django si fregia anche della partecipazione di Quentin Tarantino, coinvolto da attore in un ruolo di contorno. Come sappiamo, c'è una stretta correlazione tra filosofia e codici d'onore di pistoleri solitari e samurai, essendosi Leone ispirato ad Akira Kurosawa per la sua trilogia del dollaro.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Sukiyaki Western Django e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 10 settembre alle 21.

Sukiyaki Western Django si ambienta centinaia di anni dopo la battaglia di Dannoura, quando i clan dei Genji e degli Heike si fronteggiano di nuovo in una povera città di montagna, in cui aleggia la leggenda di un tesoro sepolto. Yoshitsune comanda i suoi Genji vestiti di bianco, mentre Kiyomori capeggia gli Heike, in abiti rossi. Un bandito solitario, oppresso da un carico di ferite emotive e dotato di un incredibile talento, giunge per caso in città. Le aspettative entrano in contrasto quando i personaggi principali si chiedono a quale gruppo si unirà il bandito. Trucchi sleali, tradimenti, desideri e, infine, l’amore, si susseguono caoticamente finché la situazione non esplode in un chiarimento conclusivo.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

