Suicide Squad, Zack Snyder tifa per un David Ayer Cut

Mentre lavora sul suo Justice League Snyder Cut, Zack Snyder vorrebbe convincere David Ayer a rimetter mano al Suicide Squad del 2016, anche stravolto per direttive dall'alto.

Si prevede che Justice League Snyder Cut di Zack Snyder arriverà su HBO Max e forse anche nelle sale americane nel marzo 2021, ma Snyder spera che il suo esempio spinga le major come la Warner Bros a consentire nuove "director's cut" di film criticati, come il Suicide Squad di David Ayer: se ricordate infatti anche Ayer aveva fatto sapere che il Suicide Squad arrivato in sala nel 2016 era stato pesantemente rimontato per volere dei piani alti, per alterarne il tono più cupo originale (confondendone peraltro la narrazione). Zack ha intercettato il lamento di David, e sulla questione ha detto quanto segue, durante un'intervista nel podcast Speaking to John Doe Movie Reviews: Leggi anche Justice League Snyder Cut anche al cinema e vietato ai minori? Parla Zack Snyder

Non ne ho parlato con David, ma di certo lo farò, lo conosco molto bene. Sono stato solo rallentato dal Covid, ma è sulla lista di cose di cui devo discutere con lui. Sostengo ogni cineasta che senta il bisogno di mostrare la propria versione di un film, la sua visione, perché io stesso sono stato sostenuto con questa generosità. Quindi spero davvero che altre persone abbiano la stessa possibilità.

Diversamente da quanto è successo per Justice League, che fu finito di girare da Joss Whedon contravvenendo alla visione di Snyder, la situazione di Suicide Squad sarebbe più facilmente risolvibile e più economica: secondo Ayer, non ci sarebbe da girare nulla di più, nè ci sarebbero da aggiungere effetti visivi, basterebbe solo che la Warner gli lasciasse rimontare il film così come l'aveva consegnato e così com'era stato respinto. Potrebbe accadere?