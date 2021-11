Suicide Squad, Jared Leto a favore dell'Ayer's Cut

News Cinema

Dopo Zack Snyder's Justice League, i fan chiedono a gran voce il montaggio originale di David Ayer per il primo Suicide Squad. Ora al loro fianco hanno un sostenitore d'eccezione: Jared Leto alias il Joker!

Dopo la recente pubblicazione in streaming di Zack Snyder's Justice League, la "director's cut" estesa (e differente) del cinecomic DC / Warner Bros uscito nel 2017, i fan da tempo sognano che un altro torto sia raddrizzato: vogliono vedere l' "Ayer's Cut" del primo Suicide Squad, che fu anche pesantemente manomesso e modificato rispetto alle intenzioni originali. Ora sappiamo che Jared Leto alias Joker sarebbe a favore dell'operazione. Leggi anche Suicide Squad, ecco come sarebbe l'Ayer Cut del regista David Ayer

Jared Leto vota per l'Ayer's Cut del vecchio Suicide Squad

Jared Leto, che vedremo prossimamente in Morbius per la Sony / Marvel, alla fine è comparso in entrambe le opere DC, perché come ricorderete Snyder ha recuperato il suo Joker del primo Suicide Squad in un'evocativa nuova sequenza dello Zack Snyder's Justice League. Potrebbe Jared essere al fianco dei fan nella richiesta di un Ayer's Cut di Suicide Squad? In un red carpet ha risposto a Variety:

Assolutamente sì. Perché no? Perché non dovrebbero farlo? Perché no? Lo streaming serve a questo, no?