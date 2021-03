Suicide Squad, David Ayer racconta la sua versione: "Ha fatto ca**** addosso i dirigenti"

News Cinema

David Ayer spera che il suo Suicide Squad possa rivivere come lo Zack Snyder's Justice League: in poche parole, sintetizza quale fu il braccio di ferro con la casa madre Warner Bros...

Dopo l'uscita di Zack Snyder's Justice League, che per molti è una capitolazione della Warner Bros alle richieste dei fan, quest'ultimi continuano ad avere un secondo obiettivo: un "Ayer Cut" del primo Suicide Squad, uscito nel 2016, odiato da molti e, si è scoperto in seguito, pesantemente rimaneggiato da una compagnia esterna allo scopo di renderlo più divertente e solare rispetto alla visione di David Ayer, sceneggiatore e regista. Questi negli ultimi mesi, galvanizzato dalla nuova edizione di Justice League, di fatto recupero della visione originale di Zack Snyder, spera di avere la possibilità di restaurare il suo Suicide Squad alla stessa maniera. In una nuova intervista a Entertainment Weekly ha spiegato:

Secondo me gli studi ora si sono resi conto che ci può essere il canone e ci può essere qualcosa che non lo sia, ma i fan lo vogliono toccare con mano. Amano i personaggi, vogliono passarci più tempo. La gente ora è molto più consapevole di come i film vengano fatti, vuole fare parte del viaggio. C'è spazio per cose diverse, differenti versioni, materiale diverso da condividere col pubblico. Credo che questo renda la comunità più coesa. Ma ribadisco il mio apprezzamento per la Warner Bros, per aver sostenuto Zack e aver avuto il coraggio di esplorare questo aspetto.[...]

Lo capisco, questo è un business. È frustrante perché avevo creato un dramma molto sentito e venne fatto a pezzi per trasformarlo in Deadpool, non l'avevo mai pensato così. Poi se la sono presa con me, e sei il capitano della nave, c'era il mio nome. [Ride] Anche se non rappresentava quello che avevo sul serio fatto, mi sono preso tutti i proiettili, da bravo soldato. Avevo fatto un film fantastico. È un film fantastico, semplicemente fece cagare addosso gli executive.