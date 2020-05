Suicide Squad, arriva l'Ayer Cut dopo lo Snyder Cut di Justice League?

News Cinema

David Ayer, regista del primo Suicide Squad, aveva una sua visione del film con Will Smith e Margot Robbie: dopo lo Snyder Cut in arrivo l' Ayer Cut?

Dopo l'annuncio dello Snyder Cut di Justice League in arrivo su HBO Max nel 2021, i fan hanno cominciato a insistere con la Warner Bros sul recupero di altre visioni compromesse, in primis la versione originale di Suicide Squad, così com'era stata pensata dal regista e sceneggiatore David Ayer. In passato Ayer, bersagliato da critica e fan che giudicarono negativamente il film, ammise che le intromissioni dello studio avevano stravolto l'equilibrio del racconto, rovinando il tragitto narrativo di Harley Quinn e tagliando diverse sequenze col Joker di Jared Leto. Insomma, un "Ayer Cut" di Suicide Squad, pur meno mitologico dello Snyder Cut, avrebbe comunque un suo perché. Interpellato in merito su Twitter, Ayer si è mostrato equilibrato.

Semplicemente non dipende da me, nè possiedo il marchio. Amo la Warner Bros, è sempre stata la mia casa che rispetto pienamente, sostengo la direzione incredibile che il DC Universe ha preso sotto il suo controllo. La mia versione di Suicide Squad potrebbe rimanere per sempre solo una voce. E va bene lo stesso.

Risposta aziendale, tuttavia Ayer non ha resistito a ritwittare il giorno dopo la risposta dell'AT&T (proprietaria della WB) a chi domandava l'Ayer Cut. "Una cosa alla volta". Bizzarro: il business delle "Director's Cut" è sempre esistito, ma con i canali digitali di streaming da alimentare, potrebbe diventare una prassi regolare? Di sicuro è un'altra buona maniera da parte delle major per tenere vivo il dibattito sulla settima arte, in crisi come non mai in questo nefasto 2020.

Nel frattempo, la Warner Bros è al lavoro sull'alternativo The Suicide Squad di James Gunn, sempre previsto per il 2021, dato che le riprese erano già terminate quando è scoppiato il caso Covid-19.