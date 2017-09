Suicide Squad 2: sarà Gavin O'Connor a scriverlo e dirigerlo

La Warner Bros. ha scelto alla fine Gavin O'Connor (Warrior, The Accountant) per scrivere e dirigere Suicide Squad 2. Il cineasta ha così battuto la concorrenza di nomi come Mel Gibson e Jaume Collet-Serra, il quale come noto è passato alla Disney per dirigere Jungle Cruise.

Molti degli attori del primo Suicide Squad diretto da David Ayer torneranno nel sequel: tra questi molto verosimilmente rivedremo Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Cara Delevingne. Uscito lo scorso anno il primo film ha incassato ben 745 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 325 soltanto negli Stati Uniti.

A questo punto non si sa se O'Connor si occuperà anche di dirigere il sequel di The Accountant, già annunciato dalla Warner Bros. Se volete comunque conoscere meglio questo cineasta poliedrico vi consigliamo di recuperare in particolar modo Warrior, ottimo dramma sportivo con Joel Edgerton, Tom Hardy e Nick Nolte che ottenne la candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista.