Suicide Squad 2: James Gunn arruola anche John Cena?

Dopo Un disastro di ragazza, Giù le mani dalle nostre figlie e Bumblebee, il faccione oggettivamente sempre più simpatico di John Cena potremmo forse ammirarlo anche nel prossimo Suicide Squad 2. L’attore/lottatore è infatti in trattative per entrare nel cast del sequel del fortunato cinecomic del 2016. Dall’originale torneranno di sicuro Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, Jai Courtney in quello di Boomerang e Viola Davis nella parte di Amanda Waller. Anche Idris Elba è entrato nel cast in un personaggio ancora non specificato, mentre in origine si pensava dovesse sostituire l’uscente Will Smith come Deadshot.

A scrivere e dirigere Suicide Squad 2 sarà come noto James Gunn, passato al “nemico” Warner/DC dopo che la Disney/Marvel lo aveva allontanato da Guardiani della Galassia 3. Poche settimane fa la Major è però tornata sui suoi passi, e Gunn di conseguenza tornerà al timone anche per il terzo capitolo del suo franchise. Intanto però quest’autunno girerà il cinecomic/sequel, che arriverà in sala il 6 agosto 2021. Da battere ci sono i 746 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, di cui 325 negli Stati Uniti.

A prescindere se entrerà o meno in Suicide Squad 2, John Cena lo vedremo molto spesso sul grande schermo nel prossimo futuro: ha in post-produzione l’action Project X-Traction e la commedia Playing With Fire, dove reciterà con gli specialisti del genere Judy Greer, Keegan-Michael Key e John Leguizamo.