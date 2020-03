Suicide Squad 2: James Gunn annuncia la fine delle riprese!

News Cinema

Il regista pubblica un post di ringraziamento con una foto di gruppo su Instagram.

C'è molta attesa per The Suicide Squad, ovvero Suicide Squad 2, l'ancora misterioso sequel/reboot del cinecomic, affidato alle mani di James Gunn. Le ultime notizie in merito, dell'8 marzo, presentavano la squadra dei cattivi del film. L'uscita americana è prevista per l'agosto 2021, ma oggi sappiamo che le riprese principali sono terminate.

Ad annunciarlo, su Instagram, lo stesso James Gunn con una foto di gruppo di cast e troupe e queste belle parole, seguite da un'altra foto della festa per la fine delle riprese:

Abbiamo terminato #TheSuicideSquad. Mio padre è morto due settimane prima l'inizio delle riprese e il mio cane è morto due settimane prima della fine. È stato un periodo difficilissimo della mia vita eppure anche il più gratificante che ho avuto facendo un film. La professionalità, il talento, la compassione e la gentilezza di questo cast e di questa troupe mi sono stati di ispirazione ogni giorno. Grazie a tutti quelli coinvolti in questo film, ad ogni stadio di sviluppo e in ogni settore. Sono grato con tutto il cuore a tutti voi. Siete il motivo per cui faccio film.