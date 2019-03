Suicide Squad 2: Idris Elba sarà Deadshot al posto di Will Smith

La Warner Bros. e il regista/sceneggiatore James Gunn hanno scelto Idris Elba come sostituto di Will Smith nel ruolo di Deadshot per Suicide Squad 2. Pochi giorni fa il protagonista del primo episodio diretto da David Ayer aveva annunciato che non sarebbe tornato nel sequel. Si è trattato comunque di una “separazione amichevole” tra Smith e il progetto, dovuta principalmente agli impegni della star.

Qualche tempo fa era stato annunciato che il personaggio di Harley Quinn interpretato da Margot Robbie non sarebbe tornato nel secondo capitolo, mentre adesso pare proprio che la scatenata amante del Joker farà nuovamente parte della squadra di super-cattivi intenti a compiere azioni eroiche. Non è invece stato chiarito se tornerà o meno Rick Flagg, che in Suicide Squad aveva il volto di Joel Kinnaman. Già confermata al contrario la Amanda Waller di Viola Davis. Suicide Squad 2 arriverà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti a partire dal 6 agosto 2021.

Idris Elba sarà il “cattivo” di Hobbs and Shaw, spin-off del franchise di successo Fast and Furious. In seguito lo vedremo insieme a Tilda Swinton nel nuovo film di George Miller Three Thousand Years of Longing. Dal 15 marzo poi potremo gustarci su Netflix la serie Turn Up Charlie, di cui è protagonista nel ruolo di un DJ.