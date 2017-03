Suicide Squad 2 ha trovato il suo sceneggiatore, è Adam Cozad

In attesa di sapere chi prenderà il posto di David Ayer dietro ma macchina da presa di Suicide Squad 2 - ricordiamo che il regista è stato "dirottato" dalla Warner su Gotham City Sirens - almeno adesso si sa chi sarà l'autore del copione. Si tratta di Adam Cozad, che per la major ha appena scritto il (per noi) sottovalutato The Legend of Tarzan, diretto da David Yates.

Tra i nomi papabili per la regia del sequel circola anche quello di Mel Gibson, fresco di candidatura all'Oscar (seconda) per la regia del suo La battaglia di Hacksaw Ridge.

Anche se complicato dal punto di vista della produzione - le riprese aggiuntive volute dalla Warner all'epoca crearono discrete polemiche - e non particolarmente apprezzato dalla critica, il primo Suicide Squad ha comunque portato a casa la bellezza di 745 milioni di dollari in tutto il mondo. Ecco quindi che un sequel è ovviamente diventato una priorità per la casa di produzione. Tutti gli anti-eroi sopravvissuti alla prima avventura dovrebbero tornare, con la probabile aggiunta di altri personaggi. Ecco quindi che rivedremo Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e molti degli altri componenti del cast riprendere i rispettivi ruoli.

Tra i copioni scritti da Cozad oltre al già citato Tarzan ci sono anche Jack Ryan: Shadow Recruit di Kenneth Branagh e il prossimo Underwater, thriller d'azione sottomarina che vedrà protagonista Kristen Stewart.