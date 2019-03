Suicide Squad 2, ecco i nuovi personaggi nella squadra di antieroi

Suicide Squad 2, titolo ufficiale The Suicide Squad, arriverà nell'agosto del 2021 e James Gunn è alacremente al lavoro sul copione. Sappiamo già che Idris Elba sostituirà Will Smith nei panni di Deadshot, ora veniamo a sapere i nomi di quattro dei nuovi personaggi scelti per fare parte del nuovo roster di questo che in effetti si prospetta come un reboot.

Si tratta di Ratcatcher, supercriminale ossessionato dal veleno, in grado di controllare i ratti. Nel film dovrebbe diventare una donna, della quale Deadshot potrebbe rivestire il ruolo di mentore. Nanaue è un uomo-squalo: non si sa se sia, come si dice, figlio del Dio Squalo o semplicemente una mutazione genetica. Polka-Dot Man è un uomo ricoperto di pois, dai quali emette palle di fuoco o altre armi. Peacemaker, che a quanto sembra Gunn vorrebbe affidare al suo Dave Bautista, è un pacifista sin troppo deciso a mantere la pace... con la guerra.