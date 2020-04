Suicide Squad 2 e Guardiani della Galassia 3: tutto come previsto, parola di James Gunn

News Cinema

Il regista annuncia su Twitter che il Coronavirus non influirà sulle date di uscita dei film e che il sequel di Suicide Squad è praticamente pronto.

Nella furia di spostamenti, o meglio slittamenti in avanti, dei film più attesi sia del 2020 che del 2021, forse qualcuno si domanda che fine faranno i due cinecomic diretti da James Gunn Suicide Squad 2 e Guardiani della Galassia vol. 3. La risposta è: la fine prevista, il che significa che arriveranno in sala esattamente quando stabilito. E’ il regista a darne notizia su twitter. A proposito di Suicide Squad 2, programmato per il 6 agosto del 2021, Gunn ha scritto: "Al momento non c'è ragione di spostare la data di uscita di #TheSuicideSquad, siamo in pari con il programma se non addirittura avanti, siamo stati estremamente fortunati a concludere le riprese e il montaggio da casa (grazie a un lungimirante team di post produzione), prima della quarantena)".

Right now there’s no reason for #TheSuicideSquad release date to move. We are on or ahead of schedule. We were extremely fortunate to wrap shooting & set up editing from our homes (due to a post production team & studio with foresight) before quarantine. https://t.co/URRFXX58r3— James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

Passando a Guardiani della Galassia vol 3°, le nostre perplessità sono nate all'indomani della decisione da parte della Disney di rimandare l'uscita dei film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: da Black Widow a Doctor Strange 2, da Gli Eterni a Shang-Chi, da Thor 4: Love and Thunder a Black Panther II, passando per Captain Marvel 2.

"Al momento" - twitta James Gunn - "quanto avevamo pianificato per Guardiani della Galassia vol° 3 prima del Coronavirus resta invariato". Anche questa seconda notizia ci conforta, va detto però che non sappiamo un granché sul nuovo film della saga di Guardiani della Galassia, se non che ritroveremo il cast che ben conosciamo più alcune new entry, che l'arrivo in sala è previsto per il 2021 e che Rocket Raccoon avrà un notevole peso nella storia. Visti i cambiamenti di cui sopra, cominciamo però a pensare che, nonostante le rassicurazioni che arrivano da Gunn, Guardiani della Galassia 3 non uscirà prima del 2022.

Right now the plans with Vol 3 are also exactly the same as they were before coronavirus. https://t.co/cVHe31gtPQ— James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020