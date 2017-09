Suffer The Little Children: un'altra storia di Stephen King arriverà al cinema

Negli anni Ottanta e in parte dei Novanta ci fu una vera e propria esplosione di film tratti da romanzi e racconti di Stephen King, e lui stesso si cimentò, piuttosto goffamente, con la regia di Brivido, nel 1986. Adesso lo scrittore del Maine, grazie al fortunato adattamento cinematografico di It e alle molte serie tv tratte dai suoi libri, è tornato a dominare il mercato del cinema fantastico e altre sue storie arriveranno prossimamente sul grande schermo.

Tra queste c'è il racconto giovanile "Suffer the Little Children", pubblicata nella rivista Cavalier nel 1972 e successivamente inclusa nella raccolta del 1993 "Incubi & Deliri" ("Nightmares and Dreamscapes"). che ha al centro un'insegnante delle elementari, Miss Sidey, che inizia a scorgere entità demoniache sotto l'apparenza dei suoi angelici studenti.

A scrivere e dirigere il film, secondo Variety, sarà Sean Carter, che ha di recente diretto l'horror home invasion Keep Watching, ancora inedito.