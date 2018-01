Succede: arriva al cinema il 5 aprile il film dal libro di Sofia Viscardi

"Succede" è un romanzo pubblicato nel 2016 e scritto da Sofia Viscardi che racconta, con delicatezza, una delle età più belle ma anche problematiche (per via dei grandi cambiamenti e dei continui tuffi al cuore) della vita: l'adolescenza. Definito "un libro come un bacio lungo un giorno e una notte e come la prima vera lettera d'amore", "Succede" ha venduto oltre 120.000 copie ed è diventato un film che arriverà nei cinema, distribuito da Warner Bros. Pictures, il 5 aprile.

Prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia, Indigo Film e Roman Citizen, Succede racconta la vita e le continue e altalenanti emozioni di una ragazzina timida, goffa e insicura di nome Margherita (detta Meg) e dei suoi tre amici, Samuele, Olimpia e Tom, che condividono tutto: un'alba milanese, un rifugio sul tetto, le sneakers blu, la camicia di jeans, la musica nelle cuffie, la scuola e i primi baci. Il film, che si avvale della collaborazione di Show Reel, è scritto da Paola Mammini insieme a Francesca Mazzoleni e Pietro Seghetti e segna l’esordio nella regia di Francesca Mazzoleni. Davanti alla macchina da presa ci sono i giovanissimi Margherita Morchio (Meg), Matteo Oscar Giuggioli (Tom), Matilde Passera (Olimpia detta Olly), affiancati dai più conosciuti Brando Pacitto (Samuele detto Sam) e Francesca Inaudi.

Le prime immagini di Succede (e la data di uscita) sono state lanciate dalla stessa Sofia Viscardi, che per chi non lo sapesse è una videomaker milanese di 19 anni che spopola su youtube, su cui dal 2011 posta regolarmente video che hanno titoli come "Allarme a San Valentino", "Mamma ho preso un brutto voto", "Siamo schiavi della tecnologia" e "Quando ho abbracciato Harry Stiles!". La Viscardi ha anche intervistato Roberto Saviano e ha oltre un milione e mezzo di follower su Instagram. Le foto dal set che vi mostriamo hanno raggiunto, in meno di ventiquattro ore, oltre 102.000 like e 3.500 commenti su Instagram, e oltre 1.000 Retweet e 3.400 like su Twitter.

Clip del casting del film Succede: