Succede anche nelle migliori famiglie: Alessandro Siani presenta la sua commedia pura, assoluta, ritmata, fisica

Arriverà in sala il ° gennaio Succede anche nelle migliori famiglie, una commedia indiavolata sulla famiglia diretta e interpretata da Alessandro Siani, affiancato da Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia. Il film è stato presentato oggi a Roma.

Il 1° gennaio 2024, insieme ai buoni propositi per il nuovo anno e all'Oroscopo di Branko, arriva la nuova commedia di Alessandro Siani, che poi è il suo settimo lungometraggio da regista nonché un film lontano dalla comfort zone del realismo magico e della commedia sentimentale. E se Tramite amicizia era già un primo passo verso un linguaggio nuovo, Succede anche nelle migliori famiglie completa la metamorfosi di un regista e comico che sa di doversi reinventare, pur restando fedele a sé stesso, dal momento che le vie della risata non sono più le stesse. Sceneggiato dallo steso Siani insieme a Fabio Bonifacci e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, Succede anche nelle migliori famiglie è la storia di tre fratelli - Davide, Isabella e Renzo - che devono impedire il matrimonio della loro madre, appena rimasta vedova, con un altro uomo. Siccome una buona parte del film si svolge nel giorno delle nozze, siamo in parte nel territorio delle wedding comedy anglosassoni, e la comicità, scatenatissima, è molto di situazione, come racconta Siani a noi giornalisti: "Questo è un film che ho fatto pensando al pubblico, un film decisamente proiettato verso la commedia pura, quella più assoluta. Sono tornato a scrivere insieme a Bonifacci, con il quale avevo collaborato per Il Principe abusivo e Mr. Felicità, e avevo una gran voglia di divertirmi. È chiaro che tutto è cambiato dal 2013, e cioè da quando è uscito Il principe abusivo, soprattutto perché certi argomenti, alcune frasi e determinate parole non rientrano nella logica del politicamente corretto, e così abbiamo dovuto indirizzare la comicità verso altre strade, che erano nuove per me e si sono rivelate sorprendenti. Alla fine abbiamo cercato di fare un film serrato - e infatti dura 77 minuti - tentando di avere un ritmo che cercasse anche di mantenere viva l'attenzione del pubblico, che a volte si fa distrarre da TikTok o da un messaggino che arriva mentre è in sala. Ho cercato di fare un film che potesse quantomeno ipnotizzare, essere accattivante, e quindi mi serviva un cast d'eccezione, e il mio lo è senz'altro".

Poi Alessandro Siani spende parole di lode per i suoi interpreti, dicendo che Dino Abbrescia ha dalla sua la qualità, la serietà e la professionalità, che Anna Galiena si prepara molto scrupolosamente e dà sempre suggerimenti utili, che Cristiana Capotondi è stata un ottimo contrappunto drammatico alla comicità scatenata dei personaggi maschili, che Sergio Friscia è una garanzia e che Antonio Catania l'ha tanto cercato e finalmente lo ha trovato. In questo ultimo scampolo di 2023 manca il cinepanettone, e Siani ne è perfettamente consapevole, e le commedie senza un lato amaro sono poche, ma il regista napoletano ama troppo il genere per rinunciare immediatamente alla lotta, e allora ha provato a concentrarsi su ciò che il pubblico di oggi può trovare divertente: "Chi fa commedia in questo momento, va in controtendenza, per questo abbiamo cercato di fare una commedia per le famiglie, che poi sono quelle che non stanno andando al cinema, però abbiamo voluto lanciare un segnale. Per attirare il pubblico, è sicuramente importante trovare la strada giusta, come ha fatto Paola Cortellesi con C'è ancora domani. Il film ha ottenuto un grande successo, che però non è legato a un'onda positiva del cinema italiano. Paola ha diretto un film perfetto, che è riuscito a entrare nella mente delle persone e a cavalcare un momento importante per la nostra società, e quindi ci siamo resi conto che con il film giusto la gente viene in sala, però si traballa ancora, ancora non c'è quel grande movimento che può cambiare le cose al botteghino. Volevamo andare dritti alla battuta e perciò abbiamo cercato una storia semplice".

Siani torna quindi sul politicamente corretto, che per la commedia equivale a un certificato di morte: "Ormai sono 23 anni che frequento l'ambiente dello spettacolo, e so bene quindi che prima il comico era la persona che poteva dire tutto quello che non poteva dire la gente. Il comico era irriverente, oggi invece non è più così. Sui social dicono tutto e il contrario di tutto, invece il comico si deve attenere a determinate regole e non sempre riesce a creare qualcosa di travolgente. E come dire a uno chef: 'Stasera devi fare una tavolata per 1000 persone, dev'essere una cosa meravigliosa, però nella tua pietanza non devi mettere né cipolla né aglio né olio'. In un simile contesto, la sola cosa che noi autori di commedie possiamo fare per non tediare è improvvisare, e questo è stato un film in cui abbiamo improvvisato molto. La mattina ci trovavamo sul set e, se venivano altre idee, le accoglievo. L'improvvisazione ci ha dato la possibilità di avere sempre per noi attori la battuta fresca".

Con il suo film Alessandro Siani ha raccolto inoltre le suggestioni della commedia degli equivoci e dello slapstick e, a proposito di irriverenza, dice che l'ultima vera (e libera) commedia USA è stata Una notte da leoni, e anche se ha cercato la gag, il comico ha affrontato un tema importante e profondo: la famiglia: "Se ci fate caso, in questo periodo molti film si soffermano sulla famiglia. Arriverà un film di Leonardo PIeraccioni che parla di famiglia, lo stesso film di Fabio De Luigi parla di famiglia, insomma c'è nell’aria il desiderio di essere più veri partendo dalla famiglia, in più noi raccontiamo verità nascoste, cose non dette, segreti, e credo sia fondamentale, proprio in questo momento, guardarsi negli occhi e confrontarsi soprattutto con coloro a cui vuoi bene, che sono i parenti".

Siani non sa dire se la commedia si riprenderà in un prossimo futuro: "Innanzitutto sulle piattaforme la commedia va forte, probabilmente perché hai la possibilità di vedere il film quando vuoi, magari riscoprendo tesori del passato o rivendendo commedie che ami. Viviamo in un momento particolare, però, quando sento che la gente ride vedendo i miei film, trovo la forza per proseguire, per credere nei miei progetti, e sono certo che prima o poi le persone affolleranno di nuovo le sale semplicemente per essere intrattenute con una risata. Quindi l'esperimento è continuare a insistere, perché la commedia è stata un pilastro importante per il cinema italiano. I suoi incassi, la sua capacità di raccontare in alcuni casi il paese ne hanno fatto un grande genere, che non può scomparire. Quest'anno però sarà una bella sfida per tutti noi, che siamo gente che vive per vedere le persone felici. Una risata ci ha sempre salvato".

Girato da Siani in Sicilia e quindi lontano dalla sua amatissima Napoli, Succede anche nelle migliori famiglie è interpretato anche da Euridice Axen, Lucia Sardo, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice e Sebastiano Somma. A distribuire il film è 01 Distribution.