Sub Heroes: un documentario che racconta la straordinaria community di ItalianSubs

Metalmarco. Klonny. Sparrowrulez. LucasCorso. Nomi quasi leggendari che, all'alba della nuova era, gloriosa, delle serie tv, più di dieci anni fa, ha pavimentato la strada per l'arrivo in Italia dei titoli più amati. Un sottotitolo italiano alla volta.

In un paese dove, perfino tra le generazioni più giovani, la dimestichezza con l'inglese non è all'ordine del giorno, questi personaggi misteriori, mitologici, per certi versi eroici, trascorrevano e trascorrono nottate insonni a realizzare i sottotitoli per gli episodi delle serie americane e inglesi, e qualche volta non solo, per permettere agli appassionati di vedersele in tempo quasi reale, capendoci qualche cosa.

Loro sono i membri più famosi di ItalianSubs, quella che dal 2006 a oggi è diventata la più grande community al mondo di fansubbing, che oggi conta oltre 500.000 iscritti e un team di 500 traduttori.

A loro, al loro lavoro volontario, al cambiamento culturale che senza dubbio alcuno hanno contribuito a generare, è dedicato Sub Heroes, un documentario diretto da Franco Dipietro, che oltre a raccontare questa strana avventura si pone anche una questione non da poco: quello che stanno facendo, è legale?

Sub Heroes sarà distribuito il 30 gennaio tramite Movieday - l'innovativa piattaforma di cinema on demand che permette a chiunque di organizzare proiezioni al cinema - in una giornata evento dedicata alla community: il Subs Heroes Day. In contemporanea in tutta Italia saranno realizzate delle anteprime speciali in cui il pubblico potrà vedere il film ed entrare in contatto con il mondo del sottotitolo con un format proiezione unico, dove si alterneranno ospiti e relatori.

Le prime proiezioni evento avranno luogo ad Aosta, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Ferrara, Firenze, Genova, Grezzana (VR), Mestre (VE), Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Udine. Per prendervi parte è necessario prenotare i biglietti online su movieday.it entro il 23 gennaio.