Studio Ghibli, Earwig e la strega è il primo film in CGI dello studio

Tratto dal romanzo di Diana Wynne Jones, già autrice del Castello errante di Howl, Earwig e la strega dello Studio Ghibli è firmato da Goro Miyazaki.

Sarà un adattamento di Earwig e la strega, ultimo romanzo per ragazzi di Diana Wynne Jones già dietro al Castello errante di Howl, il primo film di animazione in CGI dello Studio Ghibli: è uno dei due film in lavorazione al momento. Il primo, che non sarà finito prima del 2023, è il nuovo How Do Yoy Live? di Hayao Miyazaki, mentre questo Earwig e la strega è il prossimo lavoro firmato invece da suo figlio Goro Miyazaki, che in precedenza si era occupato di I racconti di Terramare e La collina dei papaveri.

Earwig e la strega, che non arriverà nelle sale ma direttamente sul canale giapponese NHK quest'inverno, dovrebbe raccontare di Earwig, un'orfanella adottata da due maghi con intenti misteriosi. Esaltata dalla loro casa piena di magia, Earwig non ha alcuna intenzione di fuggire, anzi... un gatto parlante l'aiuterà a cavarsela e a prendere il controllo della situazione.

Da notare che questo Earwig e la strega, pur essendo il primo lungometraggio dello studio in CGI, non è il suo primo lavoro in assoluto in computer grafica: Hayao in persona si è infatti cimentato con un cortometraggio destinato al Museo Ghibli, Boro il bruco, realizzato con questa tecnica. In precedenza alcuni film dello Studio avevano fatto uso di CGI per alcune sequenze: un esempio è stato proprio lo stesso "Castello Errante" nel citato anime.