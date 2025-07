Studio Ghibli, 5 segreti che un vero fan di Hayao Miyazaki non può non conoscere

News Cinema

Pensate di sapere tutto sullo Studio Ghibli e il suo fondatore Hayao Miyazaki? Mettetevi alla prova con queste 5 curiosità che un vero fan del leggendario studio d'animazione giapponese non può non conoscere.

Studio Ghibli è noto per le sue animazioni inconfondibili, le storie toccanti e una dedizione ineguagliabile all'arte. Che si tratti dei paesaggi stravaganti di Il mio vicino Totoro o dei temi strazianti di Una tomba per le lucciole, il leggendario studio ha creato alcuni dei film d'animazione più amati di tutti i tempi. Fondato nel 1985 da Hayao Miyazaki, Isao Takahata e il produttore Toshio Suzuki, Studio Ghibli ha scritto una pagina indelebile del cinema mondiale. Tuttavia, anche se avete visto La città incantata decine di volte o pianto altrettante per Principessa Mononoke, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su questo iconico universo.

Per i fan più accaniti, che pensano di sapere tutto sullo Studio Ghibli, ecco 5 curiosità scioccanti e affascinanti, che potrebbero lasciarvi a bocca aperta. Dai segreti del processo di animazione agli approfondimenti dietro le quinte, questi dettagli rivelano la passione e la dedizione che rendono lo Studio davvero speciale.

Studio Ghibli ha avuto il suo Barbenheimer nel 1988

Potrebbe essere difficile da credere, ma Il mio vicino Totoro e Una tomba per le lucciole - due film completamente diversi per tono, trama e personaggi - furono originariamente distribuiti insieme come doppio lungometraggio nel 1988. Il mio vicino Totoro è una commovente storia di meraviglia infantile; Una tomba per le lucciole è una lacerante tragedia bellica. Le motivazioni dietro l'insolito abbinamento sono principalmente di natura economica. All'epoca non ci si aspettava che quei film avrebbe riscosso un enorme successo commerciale: unirli era un modo per attrarre un pubblico più vasto.

Nonostante le loro differenze, i due film si completano a vicenda in modo potente. Il pubblico ha lasciato le sale emotivamente devastato da un film e rincuorato dall'altro. La strategia di distribuzione non convenzionale ha di fatto aiutato entrambi i titoli a trovare il proprio pubblico e a consolidare la reputazione dello Studio Ghibli.

Il castello errante di Howl: Hayao Miyazaki ha allineato la storia alle sue posizioni politiche

Sebbene Il castello errante di Howl (2004) sia un'avventura fantasy basata sul romanzo di Diana Wynne Jones, il film assume un messaggio antibellico che non era così evidente nel libro. Hayao Miyazaki è un pacifista dichiarato da tutta la vita e le sue posizioni erano particolarmente forti all'inizio degli anni 2000, quando il Giappone discuteva del suo coinvolgimento nella guerra in Iraq. Di conseguenza, ha trasformato il film in un manifesto contro la violenza e i conflitti. La rappresentazione della guerra ne Il castello errante di Howl, con le sue minacciose navi da guerra volanti e la sua insensata distruzione, riflette la disillusione di Miyazaki nei confronti dell'aggressione militare. Il personaggio di Howl, che si rifiuta di combattere e cerca invece di proteggere coloro che ama, incarna la speranza del regista per un mondo che anteponga la pace al potere.

La ricompensa del gatto è uno spin-off di I sussurri del mio cuore

Molti fan non sanno che La ricompensa del gatto (2002) di Hiroyuki Morita è collegato al film I sospiri del mio cuore (1995), diretto da Yoshifumi Kondō e scritto da Hayao Miyazaki. Il personaggio del Barone Humbert von Gikkingen, l'elegante felino de I sospiri del mio cuore, torna infatti come protagonista nell'opera prima di Morita, e lo stesso accade con Muta. Il film del 1995 è una storia d'amore e di formazione, mentre La ricompensa del gatto assume un tono più fantastico e avventuroso. Il collegamento tra i due titoli mette in luce la capacità di Studio Ghibli di creare un universo condiviso ma, allo stesso tempo, vagamente interconnesso. La ricompensa del gatto non è un sequel diretto, ma approfondisce il fantasioso microcosmo de I sussurri del mio cuore.

Ponyo sulla scogliera, perché è un'opera unica

In un'epoca in cui il digitale stava diventando lo standard nel settore dell'animazione, per Ponyo sulla scogliera (2008), Hayao Miyazaki ha insistito per un approccio tradizionale. Per il film sono stati creati oltre 170.000 fotogrammi disegnati a mano, rendendolo una delle produzioni Ghibli visivamente più complesse. Il regista credeva che il movimento fluido e organico dell'animazione disegnata a mano fosse essenziale per dare vita all'oceano e alle sue creature. La dedizione di Miyazaki ha fatto sì che Ponyo si distinguesse come un'opera unica nel panorama di Studio Ghibli. La straordinaria animazione acquatica del film, con onde che si trasformano in pesci e un mondo al tempo stesso realistico e onirico, è una testimonianza del meticoloso lavoro.

La rigorosa politica per le uscite occidentali

I film dello Studio Ghibli distribuiti a livello internazionale, vengono mostrati al pubblico nella loro versione originale, senza modifiche o tagli significativi da parte dei distributori. Questa politica deriva da una brutta esperienza: Nausicaä della Valle del Vento (1984), quando uscì negli Stati Uniti, fu pesantemente modificato e ribattezzato I Guerrieri del Vento, alterando la visione di Miyazaki in modi che lui e lo Studio ritennero inaccettabili. Da quel momento in poi, Ghibli adottò una politica rigorosa, assicurandosi che i suoi film rimanessero integri per tutte le future uscite all'estero. Un noto esempio di tale inflessibilità riguarda Principessa Mononoke. A quanto si dice, Toshio Suzuki inviò una spada da samurai con un biglietto che recitava "No cuts" allo studio di Harvey Weinstein, Miramax, che si occupava dell'uscita americana del film. La richiesta si estende a tutti gli aspetti della localizzazione, anche ai dialoghi.