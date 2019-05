Stuber: il trailer internazionale dell'action comedy con Dave Bautista e Kumail Nanjiani

Questo è uno di quei tipici film di cui ti innamori già dal trailer. Stiamo parlando di Stuber, l'action comedy che ricorda i buddy movies degli anni Ottanta e Novanta, in cui un'improbabile strana coppia di personaggi si trovava coinvolta in rocambolesche o - come in questo caso - poliziesche vicende.

Stavolta i due sono il gigantesco e simpaticissimo Dave Bautista e lo spassoso Kumal Nanjiani, interprete e autore di The Big Sick, candidato all'Oscar per la sceneggiatura. Qui l'attore di origine pakistana si chiama Stu e guida un Uber (da cui il titolo), quando nella sua vita già di suo alle prese con bizzarri personaggi irrompe un poliziotto (Bautista) sulle tracce di un feroce killer (Iko Uwais).