Stuber, Dave Bautista e Kumail Nanjiani nel trailer della commedia d'azione

E' stato pubblicato il trailer di Stuber "Red Band", cioè vietato ai minori: la commedia d'azione, che uscirà il 29 agosto 2019, vede protagonisti il roccioso Dave Bautista e il brillante Kumail Nanjani, nomination all'Oscar per la sceneggiatura di The Big Sick, da lui anche interpretato.

Nella spiritosta vicenda, piuttosto classica nelle regole della buddy comedy, Stu (Nanjani), timido autista di Uber, si trova come cliente uno scatenato e superduro poliziotto (Bautista), finendo catapultato in un mondo di violenza a lui piuttosto alieno... riuscirà a mantenere alta la sua media di recensioni?

Stuber è diretto dal Michael Dowse di Take Me Home Tonight e What If.



Stuber: Il Trailer Red Band del Film - HD